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В Румынии назначенный премьер-министр отказался от мандата на формирование правительства

Киев • УНН

 • 22660 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Назначенный премьер-министр Румынии Николае Чука отказался от своего мандата, чтобы попытаться сформировать новое правительство после того, как выяснилось, что он не имеет достаточной поддержки в парламенте, чтобы одобрить предложенный им кабинет. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

В Румынии назначенный премьер-министр отказался от мандата на формирование правительства

Детали

Бывший генерал армии Николае Чука из Национал-либеральной партии Румынии должен был выдвинуть новое правительство в среду. Ожидалось, что он не получит необходимой поддержки большинства после того, как оппозиционная Социал-демократическая партия и младшая партия Союза спасения Румынии (USR) заявили, что не поддержат Чуку.

Чука, который сейчас исполняет обязанности временного министра обороны, сказал, что решил отказаться от своего мандата после обсуждений внутри его партии.

"Я убежден, что все действия, которые проходят на партийном уровне, должны основываться на диалоге и понимании ситуации, в которой находится страна", - заявил Чука после партийных собраний.

Президент Румынии Клаус Йоганнис назначил Чуку 21 октября, чтобы попытаться сформировать правительство после того, как законодатели не поддержали кабинет, предложенный бывшим назначенным премьер-министром Дачианом Чолошем из USR.

Дополнение

Уход Чуки продолжает многомесячный политический кризис в Румынии.

Политический кризис в Румынии началась в начале сентября, когда бывший премьер-министр либералов Флорин Ситу уволил министра юстиции USR за то, что он не подписал программу развития региональной инфраструктуры. Затем правительство Ситу было свергнуто 5 октября в результате вотума недоверия, объявленного Социал-демократической партией и поддержанной USR.

Ожидается, что во вторник президент Йоганнис соберет партии, представленные в парламенте, для принятия решения о новом назначенном премьер-министре.

Страна является членом Европейского Союза с населением около 19 миллионов человек и в настоящее время борется со всплеском случаев COVID-19 и смертей, которые поразили ее систему здравоохранения. Во вторник Румыния сообщила о рекордном ежедневном количестве погибших от COVID-19 - 591 человек.

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