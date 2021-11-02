В Румунії призначений прем'єр-міністр відмовився від мандату на формування уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Призначений прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чука відмовився від свого мандата, щоб спробувати сформувати новий уряд після того, як з'ясувалося, що він не має достатньої підтримки в парламенті, щоб схвалити запропонований ним кабінет. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.
Деталі
Колишній генерал армії Ніколає Чука з Націонал-ліберальної партії Румунії мав висунути новий уряд у середу. Очікувалося, що він не отримає необхідної підтримки більшості після того, як опозиційна Соціал-демократична партія та молодша партія Союзу порятунку Румунії (USR) заявили, що не підтримають Чуку.
Чука, який зараз виконує обов'язки тимчасового міністра оборони, сказав, що вирішив відмовитися від свого мандата після обговорень всередині його партії.
"Я переконаний, що всі дії, які відбуваються на партійному рівні, мають ґрунтуватися на діалозі та розумінні ситуації, в якій перебуває країна", - заявив Чука після партійних зборів.
Президент Румунії Клаус Йоганніс призначив Чуку 21 жовтня, щоб спробувати сформувати уряд після того, як законодавці не підтримали кабінет, запропонований колишнім призначеним прем'єр-міністром Дачіаном Чолошем із USR.
Доповнення
Відхід Чуки продовжує багатомісячну політичну кризу в Румунії.
Політична криза в Румунії почалася на початку вересня, коли колишній прем'єр-міністр лібералів Флорін Сіту звільнив міністра юстиції USR за те, що він не підписав програму розвитку регіональної інфраструктури. Потім уряд Ciту було повалено 5 жовтня в результаті вотуму недовіри, оголошеної Соціал-демократичною партією та підтриманої USR.
Очікується, що у вівторок президент Йоганніс збере партії, представлені в парламенті, для ухвалення рішення про нового призначеного прем'єр-міністра.
Країна є членом Європейського Союзу з населенням близько 19 мільйонів людей та нині бореться зі сплеском випадків COVID-19 та смертей, які вразили її систему охорони здоров'я. У вівторок Румунія повідомила про рекордну щоденну кількість загиблих від COVID-19 - 591 людину.