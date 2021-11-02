В Румунії призначений прем'єр-міністр відмовився від мандату на формування уряду

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 48035 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 85918 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 79673 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 78503 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 88571 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 67274 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 63613 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 137159 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84866 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 240789 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
85%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 12607 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 14262 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 11295 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 9730 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 14080 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 105009 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 137170 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 240800 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 414950 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 405648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20318 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26268 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27051 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28729 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78909 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Румунії призначений прем'єр-міністр відмовився від мандату на формування уряду

Київ • УНН

 • 22660 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Призначений прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чука відмовився від свого мандата, щоб спробувати сформувати новий уряд після того, як з'ясувалося, що він не має достатньої підтримки в парламенті, щоб схвалити запропонований ним кабінет. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

В Румунії призначений прем'єр-міністр відмовився від мандату на формування уряду

Деталі

Колишній генерал армії Ніколає Чука з Націонал-ліберальної партії Румунії мав висунути новий уряд у середу. Очікувалося, що він не отримає необхідної підтримки більшості після того, як опозиційна Соціал-демократична партія та молодша партія Союзу порятунку Румунії (USR) заявили, що не підтримають Чуку.

Чука, який зараз виконує обов'язки тимчасового міністра оборони, сказав, що вирішив відмовитися від свого мандата після обговорень всередині його партії.

"Я переконаний, що всі дії, які відбуваються на партійному рівні, мають ґрунтуватися на діалозі та розумінні ситуації, в якій перебуває країна", - заявив Чука після партійних зборів.

Президент Румунії Клаус Йоганніс призначив Чуку 21 жовтня, щоб спробувати сформувати уряд після того, як законодавці не підтримали кабінет, запропонований колишнім призначеним прем'єр-міністром Дачіаном Чолошем із USR.

Доповнення

Відхід Чуки продовжує багатомісячну політичну кризу в Румунії.

Політична криза в Румунії почалася на початку вересня, коли колишній прем'єр-міністр лібералів Флорін Сіту звільнив міністра юстиції USR за те, що він не підписав програму розвитку регіональної інфраструктури. Потім уряд Ciту було повалено 5 жовтня в результаті вотуму недовіри, оголошеної Соціал-демократичною партією та підтриманої USR.

Очікується, що у вівторок президент Йоганніс збере партії, представлені в парламенті, для ухвалення рішення про нового призначеного прем'єр-міністра.

Країна є членом Європейського Союзу з населенням близько 19 мільйонів людей та нині бореться зі сплеском випадків COVID-19 та смертей, які вразили її систему охорони здоров'я. У вівторок Румунія повідомила про рекордну щоденну кількість загиблих від COVID-19 - 591 людину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13