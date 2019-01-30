В Румынии до 2020 года "заморозят" цены на газ и электроэнергию для домашних хозяйств

"Цена на электроэнергию и природный газ для потребителей-домохозяйств не будет увеличиваться к 2022 году в результате применения положений чрезвычайного распоряжения правительства № 114/2018, относительно фискальных и бюджетных мер", - цитирует Национальный регуляторный орган по энергетике (ANRE) stirileprotv.

Это касается домохозяйств, потребляющих электроэнергию и природный газ и временный порядок регулирования тарифов имеет целью защитить их от возможных некорректных коммерческих практик, которые могут возникнуть в результате сравнения цен и ставок.

В то же время, сообщается, что потребители электроэнергии и природного газа, которые заключили контракты на свободном рынке напрямую с поставщиками коммунальных услуг, могут вернуться к регулируемых цен, утвержденных регулятором.



Как сообщал УНН, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.