В Румунії до 2020 року "заморозять" ціни на газ та електроенергію для домашніх господарств

БУХАРЕСТ-КИЇВ. 30 січня. УНН. В Румунії до 2020 року "заморозять" ціни на газ та електроенергію для споживання домашніми господарствами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне агентство регулювання у сфері енергетики Румунії.