В Румунії до 2020 року "заморозять" ціни на газ та електроенергію для домашніх господарств
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 30 січня. УНН. В Румунії до 2020 року "заморозять" ціни на газ та електроенергію для споживання домашніми господарствами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне агентство регулювання у сфері енергетики Румунії.
"Ціна на електроенергію та природний газ для споживачів-домогосподарств не збільшуватиметься до 2022 року внаслідок застосування положень надзвичайного розпорядження уряду № 114/2018, щодо фіскальних та бюджетних заходів", - цитує Національний регуляторний орган з енергетики (ANRE) stirileprotv.
Це стосується домогосподарств, які споживають електроенергію та природний газ і тимчасовий порядок регулювання тарифів має на меті захистити їх від можливих некоректних комерційних практик, що можуть виникнути внаслідок порівняння цін і ставок.
Водночас, повідомляється, що споживачі електроенергії та природного газу, які уклали контракти на вільному ринку напряму з постачальниками комунальних послуг, можуть повернутися до регульованих цін, затверджених регулятором.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину на місяць.