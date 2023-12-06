В Румынии объявили общенациональную эпидемию кори
Киев • УНН
Румыния объявила эпидемию кори, зарегистрировано почти 2000 случаев. Министерство Здравоохранения запускает информационную кампанию и проводит вакцинацию детей, начиная с 9-месячного возраста.
Министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори в стране из-за быстрого роста числа больных, а также большого числа госпитализированных инфицированных детей. Об этом говорится на сайте румынского Минздрава, передает УНН.
Детали
В настоящее время в стране зарегистрировано почти 2000 случаев заболевания в 29 округах. В связи с этим проведут вакцинацию детям в возрасте от 9 до 11 месяцев. Обычно вакцинацию проводят в 12 месяцев, а также в 5-7 лет, согласно графику вакцинации против кори.
Новая кампания также будет направлена на непривитых или лиц с неполными прививками.
Кроме того, Министерство Здравоохранения вместе с семейными врачами проведет информационную кампанию для родителей, чтобы лучше соблюдать программу вакцинации.
Дополнение
В Минздраве Румынии отмечают, что охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой – 62% детей, имеющих право на вакцинацию, с тенденцией к снижению в течение более 10 лет.
Корь — одна из самых заразных инфекций, известных в мире. 9 из 10 не вакцинированных людей, контактирующих с больным, тоже инфицируются.
Корь вызывает вирус Morbillivirus, который быстро передается от больного человека воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух во время чихания, кашля или разговора больного.
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Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинет помещение.
Напомним
17 июля в Украине стартовала общенациональная "кампания по вакцинации от кори". В страну было доставлено более 300 тысяч доз европейской вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК), которая развезена по регионам страны.
В Румынии объявили общенациональную эпидемию кори
Румыния объявила эпидемию кори, зарегистрировано почти 2000 случаев. Министерство Здравоохранения запускает информационную кампанию и проводит вакцинацию детей, начиная с 9-месячного возраста.
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