В розыск объявили 28 членов "Самообороны Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранительные органы Крыма объявили в розыск 28 участников "Самообороны Крыма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.
"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, с начала 2019 года, объявлены в розыск 28 человек, входивших в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма" и совершали преступления во время оккупации полуострова", - говорится в сообщении.
По данным следствия, начиная с 2018 года в розыск объявлено 165 представителей, в том числе и руководство указанного незаконного вооруженного формирования. Также относительно 1400 человек установили полные анкетные данные.
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Также в прокуратуре отметили, что прокуратура полуострова и следственный отдел ГУНП в АР Крым и г. Севастополе завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении командира одной из рот незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины.
Обвиняемому грозит наказание - лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, российские правоохранители в Крыму задержали лидера "самообороны" и участника событий российской аннексии полуострова Овсепа Минасяна.
Ранее сообщалось, что правоохранители установили 900 человек из "Самообороны Крыма".