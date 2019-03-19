В розшук оголошено 28 членів "Самооборони Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронні органи Криму оголосили у розшук 28 учасників "Самооборони Криму". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, з початку 2019 року, оголошено в розшук 28 осіб, які входили до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та вчиняли злочини під час окупації півострову", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, починаючи з 2018 року в розшук оголошено 165 представників, у тому числі й керівництво зазначеного незаконного збройного формування. Також щодо 1400 осіб встановили повні анкетні дані.
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Також у прокуратурі зазначили, що прокуратура півострову та слідчий відділ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно командира однієї з рот незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму". Його обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинуваченому загрожує покарання - позбавленні волі строком до 15 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, російські правоохоронці в Криму затримали лідера "самооборони" і учасника подій російської анексії півострова Овсепа Мінасяна.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили 900 осіб із "Самооборони Криму".