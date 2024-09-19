В Ровно получили сообщение о заминировании здания горсовета
Киев • УНН
Получено анонимное сообщение о заминировании здания горсовета. Проводится эвакуация работников и обследование помещений специальными службами, результаты проверки будут сообщены позже.
Сегодня, 19 сентября, Ровенский городской совет получил анонимное сообщение о заминировании здания. Проводится эвакуация работников, сообщил в четверг секретарь городского совета Виктор Шакирзян, передает УНН.
Получили анонимное сообщение о заминировании здания горсовета. Согласно протоколу сейчас эвакуируем работников. Специальные службы проводят обследование помещений. О результате проверки сообщу позже
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Стоит отметили, что Ровенская ОГА неоднократно получала подобные сообщения.