У Рівному отримали повідомлення про замінування будівлі міськради
Київ • УНН
Отримано анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівнеради. Проводиться евакуація працівників та обстеження приміщень спеціальними службами, результати перевірки будуть повідомлені пізніше.
Сьогодні, 19 вересня, Рівненська міська рада отримала анонімне повідомлення про замінування будівлі. Проводиться евакуація працівників, повідомив у четвер секретар міської ради Віктор Шакирзян, передає УНН.
Отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівнеради. Згідно з протоколом наразі евакуюємо працівників. Спеціальні служби проводять обстеження приміщень. Про результат перевірки повідомлю згодом
Доповнення
Варто зазначили, що Рівненька ОДА неодноразово отримувала подібні повідомлення.