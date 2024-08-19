В Ровно 8-летняя девочка погибла под колесами легковушки

В Ровно под колесами легковушки погибла 8-летняя девочка, которая внезапно выбежала на проезжую часть, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

По данным правоохранителей, сообщение о смертельном ДТП на улице Энергетиков в Ровно поступило в полицию около 16:30 сегодня, 19 августа.

Следователь предварительно установил, что 31-летний житель села Большая Омеляна, водитель автомобиля «ВАЗ - 2104», допустил наезд на восьмилетнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть.

От полученных травм малолетняя погибла: медики лишь констатировали смерть ребенка.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа ГУНП, Ровенского РУП, ювенальные полицейские.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водитель легковушки трезв, впрочем он будет проходить соответствующий осмотр.

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