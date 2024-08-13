ДТП с автобусом в Хмельницкой области: 16 детей в больнице, один - в реанимации

Из-за ДТП с автобусом в Хмельницкой области 16 детей доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"16 детей доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации. (...) В результате ДТП погибла 12-летняя девочка и учительница, которая сопровождала группу", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Дополнение

По данным следствия, 13 августа около 7:30 вблизи села Вишнополь Староконстантиновской тергромады произошла авария. Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области. Всего в автобусе находился 21 человек, из которых 17 детей. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, указали в прокуратуре.

В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: двое погибших, среди которых 12-летняя девочка