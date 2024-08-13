В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: двое погибших, среди которых 12-летняя девочка

Сегодня, 13 августа, в Хмельницкой области произошло ДТП с участием с участием пассажирского автобуса с детьми. Предварительно, водитель он не справился с управлением и автобус перевернулся. Погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 07:45 часов на автодороге Н-03 вблизи с. Вишнополь Староконстантиновской тергромады.

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Всего в автобусе находилось 23 человека, из которых 19 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя.

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