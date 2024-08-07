В ДТП на Николаевщине водитель не справилась с управлением: погиб пассажир и травмировался ребенок

Вблизи села Ивановка, что на Николаевщине, шестого августа произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летняя водитель легковушки ВАЗ-2104 не справилась с управлением и въехала в дерево. Один из пассажиров погиб в карете скорой помощи. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, передает УНН.

Детали

По данным следствия, происшествие случилось на автодороге Т15-13 "Нечаяное - Каменка" в 23:20.

Водитель авто и еще двое пассажиров: трехлетний ребенок и 49-летний мужчина - травмировались, их госпитализировали.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

По состоянию на седьмое июля водителю объявили о подозрении. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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