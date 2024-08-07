На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено
Киев • УНН
На мосту Патона в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Патрульная полиция сообщает об осложненном движении транспорта в обоих направлениях и призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона, движение транспорта затруднено, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"В связи с ДТП на мосту Патона, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
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