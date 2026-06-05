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В Ровенской области после месяца поисков обнаружили тело 15-летнего парня: вероятно, он совершил самоубийство

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Тело Романа Кирилюка обнаружили в лесном массиве вблизи села Новая Любомирка. Полиция установила, что подросток совершил самоубийство через повешение.

В Ровенской области после месяца поисков обнаружили тело 15-летнего парня: вероятно, он совершил самоубийство

В Ровенской области без вести пропавшего 15-летнего Романа Кирилюка нашли без признаков жизни. Тело парня обнаружили в лесу в 8 километрах от дома. Как сообщили в полиции Ровенской области, он совершил самоубийство путем повешения, передает УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, поиски 15-летнего Романа продолжались непрерывно.

Все это время сотрудники ювенальной полиции, оперативники, кинологи, полицейские офицеры громад, нацгвардейцы, спасатели, лесники и неравнодушные граждане разыскивали парня и делали все возможное, чтобы вернуть его домой. Также использовали квадрокоптеры и анализировали десятки часов записей камер системы "Безопасный город".

Сегодня, 5 июня, около 17:15 в лесном массиве вблизи села Новая Любомирка местная жительница обнаружила тело подростка. Следственно-оперативная группа, немедленно прибывшая на место происшествия, выяснила, что погибшим является 15-летний житель села Александрия, который ушел из дома 5 мая. Парень, преодолев расстояние ориентировочно в 8 километров, совершил самоубийство путем повешения 

— говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

Антонина Туманова

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