В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку: открыто уголовное производство
Киев • УНН
В селе Дроздынь 24-летний мужчина ударил собаку ногой по голове, что попало на видео. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животным.
В селе Дроздынь Ровенской области полицейские открыли уголовное производство против 24-летнего мужчины, который жестоко обращался с собакой. Инцидент попал в сеть и вызвал волну возмущения. Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
Как отмечают правоохранители, 22 мая около 21:00 рокитновские правоохранители во время мониторинга социальных сетей наткнулись на видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, как мужчина ударяет собаку ногой по голове.
Полиция оперативно идентифицировала правонарушителя. Им оказался 24-летний житель села Дроздынь.
По факту жестокого обращения с животным следователь при процессуальном руководстве прокуратуры внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 УК Украины
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям и сообщать о жестоком обращении с животными.
В Черкасской области заподозрили стрельбу по собакам: делом занялась полиция20.05.25, 15:59 • 2548 просмотров