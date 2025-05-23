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В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку: открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 508 просмотра

В селе Дроздынь 24-летний мужчина ударил собаку ногой по голове, что попало на видео. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животным.

В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку: открыто уголовное производство

В селе Дроздынь Ровенской области полицейские открыли уголовное производство против 24-летнего мужчины, который жестоко обращался с собакой. Инцидент попал в сеть и вызвал волну возмущения. Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

Как отмечают правоохранители, 22 мая около 21:00 рокитновские правоохранители во время мониторинга социальных сетей наткнулись на видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, как мужчина ударяет собаку ногой по голове.

Полиция оперативно идентифицировала правонарушителя. Им оказался 24-летний житель села Дроздынь.

По факту жестокого обращения с животным следователь при процессуальном руководстве прокуратуры внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 УК Украины 

- сообщили в полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям и сообщать о жестоком обращении с животными.

В Черкасской области заподозрили стрельбу по собакам: делом занялась полиция20.05.25, 15:59 • 2548 просмотров

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