На Рівненщині чоловік жорстоко побив собаку: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
У селі Дроздинь 24-річний чоловік вдарив собаку ногою по голові, що потрапило на відео. Поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.
У селі Дроздинь Рівненської області поліцейські відкрили кримінальне провадження проти 24-річного чоловіка, який жорстоко поводився з собакою. Інцидент потрапив у мережу й викликав хвилю обурення. Про це повідомила поліція Рівненщини передає УНН.
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Як зазначають правоохоронці, 22 травня близько 21:00 рокитнівські правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж натрапили на відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, як чоловік ударяє собаку ногою по голові.
Поліція оперативно ідентифікувала правопорушника. Ним виявився 24-річний мешканець села Дроздинь.
За фактом жорстокого поводження із твариною слідчий за процесуального керівництва прокуратури вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 КК України
Наразі триває досудове розслідування. Поліція закликає громадян не залишатися байдужими до подібних випадків і повідомляти про жорстоке поводження з тваринами.
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