В ростовской области рф новый пожар: пылает город пролетарск

В ростовской области рф, где уже несколько дней пылает нефтебаза, произошел еще один пожар. На этот раз возгорание произошло в городе пролетарск, рядом с которым и находится горящая нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут сами россияне, кто поджег траву на окраинах города и фоне засушливой погоды огонь быстро распространился. Отмечается, что кое-где огонь уже перекинулся на дома.

Сейчас пожарных с нефтебазы направили в город - ликвидировать аварию.

Дим від пожежі на нафтобазі в ростовській області видно з космосу

Напомним,

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки БПЛА. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.