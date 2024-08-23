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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ростовской области рф новый пожар: пылает город пролетарск

В ростовской области рф новый пожар: пылает город пролетарск

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 17:30  •  6452 просмотра

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В городе Пролетарск Ростовской области РФ вспыхнул новый пожар, распространяясь на дома. Это произошло вблизи нефтебазы, которая горит уже несколько дней после атаки БПЛА 18 августа.

В ростовской области рф, где уже несколько дней пылает нефтебаза, произошел еще один пожар. На этот раз возгорание произошло в городе пролетарск, рядом с которым и находится горящая нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут сами россияне, кто поджег траву на окраинах города и фоне засушливой погоды огонь быстро распространился. Отмечается, что кое-где огонь уже перекинулся на дома. 

Сейчас пожарных с нефтебазы направили в город - ликвидировать аварию.

Дим від пожежі на нафтобазі в ростовській області видно з космосу23 августа 2024, 10:37 • 13386 просмотров

Напомним,

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки БПЛА. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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