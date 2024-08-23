В ростовской области рф новый пожар: пылает город пролетарск
Киев • УНН
В городе Пролетарск Ростовской области РФ вспыхнул новый пожар, распространяясь на дома. Это произошло вблизи нефтебазы, которая горит уже несколько дней после атаки БПЛА 18 августа.
В ростовской области рф, где уже несколько дней пылает нефтебаза, произошел еще один пожар. На этот раз возгорание произошло в городе пролетарск, рядом с которым и находится горящая нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут сами россияне, кто поджег траву на окраинах города и фоне засушливой погоды огонь быстро распространился. Отмечается, что кое-где огонь уже перекинулся на дома.
Сейчас пожарных с нефтебазы направили в город - ликвидировать аварию.
Дим від пожежі на нафтобазі в ростовській області видно з космосу23 августа 2024, 10:37 • 13386 просмотров
Напомним,
Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки БПЛА. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.
Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.