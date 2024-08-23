У ростовській області рф нова пожежа: палає місто пролетарськ
Київ • УНН
У місті Пролетарськ Ростовської області РФ спалахнула нова пожежа, поширюючись на будинки. Це сталося поблизу нафтобази, яка горить вже кілька днів після атаки БПЛА 18 серпня.
У ростовській області рф, де вже декілька днів палає нафтобаза, сталась ще одна пожежа. Цього разу займання сталось в місті пролетарськ, поруч якого і знаходиться палаюча нафтобаза. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Як пишуть самі росіяни, хто підпалив траву на околицях міста і тлі посушливої погоди вогонь швидко поширився. Зазначається, що подекуди вогонь вже перекинувся на будинки.
Наразі пожежників з нафтобази скерували до міста - ліквідовувати аварію.
Дим від пожежі на нафтобазі в ростовській області видно з космосу23.08.24, 13:37 • 15276 переглядiв
Нагадаємо
Пожежа на нафтобазі почалася вранці 18 серпня після атаки БПЛА. Наразі загоряння локалізувати не вдалося. При цьому, існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом.
Джерела УНН повідомляли, що в ніч на 18 серпня в результаті операції української розвідки була вражена нафтобаза ростовської області рф, яка працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.