В российском воронеже второй раз за день 9 ноября прогремели взрывы
Киев • УНН
В российском воронеже снова прогремели взрывы в воскресенье, 9 ноября. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.
Подробности
Жители города зафиксировали моменты взрывов на камеры мобильных телефонов - впоследствии эти кадры были опубликованы в местных Telegram-пабликах.
В городе звучит сигнал воздушной тревоги, а некоторые жители прячутся в коридорах своих домов.
Напомним
Это не первые взрывы, прогремевшие в воронеже с начала суток 9 ноября: в ночь на воскресенье была атакована местная теплоэлектроцентраль - в ряде домов пропал, а затем появился электрический свет.
Также УНН сообщал, что в российском Таганроге из-за взрыва часть жителей осталась без напряжения.