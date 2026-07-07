В российском белгороде после ракетной атаки заявили о перебоях со светом и водой, есть раненые

В российском белгороде после ночной ракетной атаки зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением, а в селе беловское, по утверждению местных властей, пострадали три человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора белгородской области александр шуваев, пишет УНН.

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По словам шуваева, белгород и белгородский округ подверглись "массированной ракетной атаке". Он утверждает, что большинство ракет было сбито, однако зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.

По данным российской стороны, в селе беловское ранения получили три человека, им оказывают медицинскую помощь. Также в селе пушкарное произошел пожар хозяйственной постройки, а в самом белгороде загорелся один из объектов.

Кроме того, шуваев заявил о повреждении энергетической инфраструктуры, из-за чего в отдельных районах белгорода и нескольких населенных пунктах области возникли перебои с электро- и водоснабжением.

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