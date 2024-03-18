В российском белгороде объявлена воздушная тревога: над городом прогремели взрывы

В российском белгороде объявлена воздушная тревога. Как сообщает Telegram-канал Astra, над городом прогремели взрывы, передает УНН.

Отметим, что "Русский добровольческий корпус" анонсировал удары по военным объектам в белгороде и призвал жителей города пройти в укрытие.

Ранее

По данным ASTRA, 16 марта в результате обстрела села козинка пострадали пятеро военнослужащих рф. Обстрел велся, вероятно, из РСЗО "Град". Разрушений нет.

В тот же день в поселке горьковский ранения получили трое военных вс рф, они госпитализированы. 17 марта в горьковском в результате обстрела пострадали двое сотрудников пограничной службы фсб рф.

"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях