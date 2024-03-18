В российском белгороде объявлена воздушная тревога: над городом прогремели взрывы

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В российском белгороде объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, вероятно, из-за ударов РДК по военным объектам.
НАТО поможет Украине модернизировать процессы оборонных закупок
Представители НАТО и Украины встретятся для обсуждения модернизации процессов оборонных закупок в Украине с целью сделать их более быстрыми, устойчивыми, прозрачными и соответствующими лучшим практикам и стандартам НАТО, прокладывая путь к будущему членству Украины в Альянсе.
Трамп намекнул, что путин "вероятно" причастен к смерти навального
Трамп предположил, что путин "вероятно" причастен к смерти навального в тюрьме, сохраняя при этом мягкую позицию в отношении путина, несмотря на вторжение россии в Украину.
Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта
По подсчетам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, удар беспилотника по 9-этажному дому в Одессе 2 марта нанес ущерб окружающей среде почти на 500 миллионов гривен, загрязнив 5 000 квадратных метров земли металлическими обломками и строительным мусором.
"Хлопок" на белгородщине: за двое суток пострадали 8 российских военных и 2 сотрудников фсб
Восемь российских военнослужащих и двое сотрудников фсб получили ранения в результате обстрелов в районе грайворона белгородской области за последние два дня.
Угроза обстрела: бойцы Легиона "Свобода россии" призывают гражданских эвакуироваться из белгорода
Легион "Свобода России" призвал жителей Белгорода эвакуироваться или найти укрытие из-за угрозы ракетных и артиллерийских обстрелов города, поскольку они нацелены на военные объекты, расположенные вблизи жилых районов.
Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом
Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков встретился с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве, где выразил благодарность за американскую поддержку в борьбе Украины против российской оккупации, восстановительных работах и стремлении к победе демократии над диктатурой.
Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф
Специалисты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины взломали серверы сайтов 14 российских компаний и разместили изображения потопленных российских кораблей и самолетов, напоминая о потере 33% черноморского флота за последние два года.
В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами
13 шахтеров остались живыми под завалами после обвала на шахте в Амурской области россии, и спасатели пытаются добраться до них.
Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область
российские войска шесть раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив АЗС, объекты инфраструктуры, дома, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные батареи, линии электропередач и газопровод.