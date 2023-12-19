В российской москве заявили об атаке беспилотника: что известно

Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить

В 2023 году рождественский стол в Украине будет стоить примерно 970 гривен, при этом цены вырастут на 8-10%. Праздничное меню включает традиционные блюда, такие как кутья и узвар, а самой дорогой позицией является жареная рыба.