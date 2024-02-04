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В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области

В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 14:00  •  6457 просмотра

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Украинские беспилотники якобы атаковали инфраструктурные объекты связи в российском селе вблизи украинской границы.

Губернатор курской области роман старовойт сообщает, что украинские БпЛА якобы атаковали инфраструктурные объекты связи в поселке теткино глушковского района. Об этом губернатор написал в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"В поселке Теткино глушковского района в результате атаки БпЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи", - сообщил Старовойт.

Он добавил, что аварийные бригады начнут их восстановление, как только это будет безопасно

Напомним

Россияне до сих пор не отремонтировали малый ракетный корабль "Аскольд", который получил повреждения во время удара ВСУ в Керчи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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У росії заявили про атаку дронів та пошкодження інфраструктурного об’єкту в курській області
Russia reports a drone attack and damage to an infrastructure facility in the Kursk region
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