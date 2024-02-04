У росії заявили про атаку дронів та пошкодження інфраструктурного об’єкту в курській області

Губернатор курської області роман старовойт повідомляє, що українські БпЛА нібито атакували інфраструктурні об’єкти зв’язку у селищі тьоткіно глушковського району. Про це губернатор написав у Telegram-каналі, передає УНН.

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"В селищі тьоткіно глушковського району внаслідок атаки БпЛА зі сторони України пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти зв’язку", - повідомив старовойт.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть їх відновлення, як тільки це буде безпечно

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