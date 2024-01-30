В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ

Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области, обломки беспилотника упали на территорию базы, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным "Базы", около 7 утра дрон попытался атаковать нефтебазу "Калуганефтепродукт", однако был сбит силами ПВО. Обломки беспилотника упали на территорию базы. Жертв и разрушений якобы нет.

Ранее об уничтожении беспилотника на окраине калуги сообщал глава калужской области владислав шапша.

Дополнение

Ночью над территорией нескольких областей рф, а также над территорией временно оккупированного Крыма, было зафиксировано более двух десятков беспилотников. Как сообщают российские СМИ, средствами ПВО рф было уничтожено и перехвачено 21 БпЛА.