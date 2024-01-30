В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ
Киев • УНН
Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области россии, но был сбит средствами противовоздушной обороны. О жертвах или повреждениях не сообщается.
Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области, обломки беспилотника упали на территорию базы, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным "Базы", около 7 утра дрон попытался атаковать нефтебазу "Калуганефтепродукт", однако был сбит силами ПВО. Обломки беспилотника упали на территорию базы. Жертв и разрушений якобы нет.
Ранее об уничтожении беспилотника на окраине калуги сообщал глава калужской области владислав шапша.
Дополнение
Ночью над территорией нескольких областей рф, а также над территорией временно оккупированного Крыма, было зафиксировано более двух десятков беспилотников. Как сообщают российские СМИ, средствами ПВО рф было уничтожено и перехвачено 21 БпЛА.
В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ
Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области россии, но был сбит средствами противовоздушной обороны. О жертвах или повреждениях не сообщается.
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