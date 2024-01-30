В росії заявили про атаку дрона на нафтобазу в калузькій області- ЗМІ
Київ • УНН
Сьогодні вранці безпілотник спробував атакувати нафтобазу в калузькій області росії, але був збитий засобами протиповітряної оборони. Про жертви або пошкодження не повідомляється.
Сьогодні вранці безпілотник спробував атакувати нафтобазу в калузькій області.Уламки безпілотника впали на територію бази, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними "Бази", близько 7-ї ранку дрон спробував атакувати нафтобазу "Калуганафтопродукт", проте був збитий силами ППО. Уламки безпілотника впали на територію бази. Жертв і руйнувань нібито немає.
Раніше про знищення безпілотника на околиці калуги повідомляв глава калузької області владислав шапша.
Доповнення
Вночі над територією кількох областей рф, а також над територією тимчасово окупованого Криму, було зафіксовано понад два десятки безпілотників. Як повідомляють російські ЗМІ, засобами ППО рф було знищено і перехоплено 21 БпЛА.