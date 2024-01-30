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В росії заявили про атаку дрона на нафтобазу в калузькій області- ЗМІ

В росії заявили про атаку дрона на нафтобазу в калузькій області- ЗМІ

Київ • УНН

 • 25598 перегляди

Сьогодні вранці безпілотник спробував атакувати нафтобазу в калузькій області росії, але був збитий засобами протиповітряної оборони. Про жертви або пошкодження не повідомляється.

Сьогодні вранці безпілотник спробував атакувати нафтобазу в калузькій області.Уламки безпілотника впали на територію бази, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ. 

Деталі 

За даними "Бази", близько 7-ї ранку дрон спробував атакувати нафтобазу "Калуганафтопродукт", проте був збитий силами ППО. Уламки безпілотника впали на територію бази. Жертв і руйнувань нібито немає.

Раніше про знищення безпілотника на околиці калуги повідомляв глава калузької області владислав шапша.

Доповнення 

Вночі над територією кількох областей рф, а також над територією тимчасово окупованого Криму, було зафіксовано понад два десятки безпілотників.  Як повідомляють російські ЗМІ, засобами ППО рф було знищено і перехоплено 21 БпЛА.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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