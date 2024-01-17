В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях

Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружены две группы вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые движутся в разных регионах. Сообщается, что БПЛА движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей из Сумской области, а из Херсонской области - в северо-западном направлении.