В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом
Киев • УНН
Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.
Российская система ПВО сбила семь БПЛА над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Гладков, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются
Экстренные службы работают на месте.
В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях16 январь 2024, 04:24 • 27356 просмотров
В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом
Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.
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