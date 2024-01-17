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В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 00:07  •  3966 просмотра

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Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.

Российская система ПВО сбила семь БПЛА над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Гладков, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются

написал Гладков.

Экстренные службы работают на месте.

В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях16 январь 2024, 04:24 • 27356 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У росії заявили про атаку донів над Бєлгородським районом
Russia announces attack of dons over Belgorod region
Новости по теме

В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.

Война •   •  3966 просмотра
В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Израиль и ХАМАС договорились об отправке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Два катарских самолета доставят помощь в Аль-Ариш, а затем в Газу через пограничный переход Рафах.

Новости Мира •   •  3663 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Иран нанес удары по Пакистану

Иран нарушил воздушное пространство Пакистана, совершив атаку, в результате которой погибли двое детей и еще трое получили ранения, говорится в заявлении пакистанского министерства. Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.

Новости Мира •   •  5646 просмотра
Иран нанес удары по Пакистану

Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2

Первые два из 14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды и Дания совместно закупили для Украины, прошли капитальный ремонт и готовы к отправке. Остальные танки будут доставлены этим летом.

Новости Мира •   •  6721 просмотра
Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2

Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров

Google предоставит 5 000 ключей безопасности украинскому правительству, что будет способствовать повышению уровня кибербезопасности и безопасности в Интернете. Ключи заменят традиционные пароли на физическую верификацию, что повысит безопасность учетных записей.

Политика •   •  9634 просмотра
Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров

российские военные обстреляли 7 громад Сумской области

По сообщениям, российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области 17 раз за один день, зафиксировав в общей сложности 101 взрыв. Атаки осуществлялись различными методами, включая минометные обстрелы, удары беспилотников и ствольную артиллерию.

Война •   •  10411 просмотра
российские военные обстреляли 7 громад Сумской области

Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах поставить Украине 40 ракет SCALP и "сотни бомб", причем поставки начнутся немедленно. Это обещание является частью постоянной поддержки, которую Франция оказывает Киеву, включая военную подготовку.

Война •   •  13377 просмотра
Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон

Ермак в Давосе встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они обсудили активизацию двусторонних отношений и гуманитарные вопросы.

Политика •   •  12206 просмотра
Ермак в Давосе встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии

Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях

Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружены две группы вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые движутся в разных регионах. Сообщается, что БПЛА движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей из Сумской области, а из Херсонской области - в северо-западном направлении.

Война •   •  15382 просмотра
Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях

Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой

Президент Украины Зеленский встретился с президентом Польши Дудой в Давосе, чтобы обсудить европейскую интеграцию Украины и скоординировать позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне. Дуда заверил в поддержке Украины и предстоящих переговорах с премьер-министром Туском.

Политика •   •  15042 просмотра
Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой