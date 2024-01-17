У росії заявили про атаку донів над Бєлгородським районом

Російська система ППО збила сім БПЛА над Бєлгородом та Бєлгородським районом. Пошкоджено скління у житловому будинку, попередньо постраждалих немає. Про це повідомив губернатор області Гладков, передає УНН.

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За попередніми даними, постраждалих немає.

У Бєлгородському районі є пошкодження у житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. В одному із селищ сталося відключення електрики. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються написав Гладков.

Екстрені служби працюють на місці.

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