У росії заявили про атаку донів над Бєлгородським районом
Київ • УНН
Російська протиповітряна оборона збила сім безпілотників над Бєлгородською областю, завдавши шкоди будівлям, але про жертви не повідомляється. Губернатор підтвердив відключення електроенергії та пожежі, на місце події виїхали екстрені служби.
Російська система ППО збила сім БПЛА над Бєлгородом та Бєлгородським районом. Пошкоджено скління у житловому будинку, попередньо постраждалих немає. Про це повідомив губернатор області Гладков, передає УНН.
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За попередніми даними, постраждалих немає.
У Бєлгородському районі є пошкодження у житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. В одному із селищ сталося відключення електрики. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються
Екстрені служби працюють на місці.
У Росії заявили про атаку дронів у Воронезькій та Бєлгородській областях16.01.24, 06:24 • 29447 переглядiв