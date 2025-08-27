$41.400.03
В россии задержали мэра города владимир дмитрия наумова: что ему инкриминируют

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Чиновника задержали по подозрению в связях с "кладбищенской мафией" и мошенничестве. Задержание осуществили представители фсб.

В россии задержали мэра города владимир дмитрия наумова: что ему инкриминируют

В россии задержали дмитрия наумова, мэра города владимира, расположенного в центральной части страны. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

По предварительным данным, чиновника задержали по подозрению в связях с членами так называемой "кладбищенской мафии". Также сообщается, что наумов был задержан представителями фсб по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

О каком именно размере идет речь - пока не известно. В администрации города владимир, а также в следственном комитете рф пока не комментируют ситуацию.

Дополнительно

Город владимир является административным центром владимирской области. Данный субъект рф входит в состав Центрального федерального округа россии, площадь области - 29 084 км². По состоянию на 2025 год численность населения области составляет 1 297 936 человек.

Площадь города владимир - 137,014 км², численность населения в городе по состоянию на 2025 год составляет 341 579 человек.

дмитрий наумов является мэром города с 16 ноября 2022 года.

Напомним

В россии признали "иностранным агентом" сергея маркова - провластного политолога, бывшего депутата госдумы и экс-члена общественной палаты рф, который был доверенным лицом владимира путина на выборах 2012 года. Вероятной причиной стало его заявление об ответственности РФ за сбитие азербайджанского самолета 25 декабря 2024 года.

Также УНН сообщал, что на войне против Украины погиб брат российского политика виталия милонова.

Евгений Устименко

Новости Мира
Владимир Путин
Украина