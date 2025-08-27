В россии задержали мэра города владимир дмитрия наумова: что ему инкриминируют

В россии задержали дмитрия наумова, мэра города владимира, расположенного в центральной части страны. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

По предварительным данным, чиновника задержали по подозрению в связях с членами так называемой "кладбищенской мафии". Также сообщается, что наумов был задержан представителями фсб по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

О каком именно размере идет речь - пока не известно. В администрации города владимир, а также в следственном комитете рф пока не комментируют ситуацию.

Дополнительно

Город владимир является административным центром владимирской области. Данный субъект рф входит в состав Центрального федерального округа россии, площадь области - 29 084 км². По состоянию на 2025 год численность населения области составляет 1 297 936 человек.

Площадь города владимир - 137,014 км², численность населения в городе по состоянию на 2025 год составляет 341 579 человек.

дмитрий наумов является мэром города с 16 ноября 2022 года.

Напомним

