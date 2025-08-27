У росії затримали мера міста володимир дмитра наумова: що йому інкримінують

У росії затримали дмитра наумова, мера міста володимира, що розташоване у центральній частині країни. Про це повідомляють російські "медіа", передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, чиновника затримали за підозрою у зв'язках з членами так званої "кладовищенської мафії". Також повідомляється, що наумов був затриманий представниками фсб у справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

Про який саме розмір йдеться - наразі не відомо. У адміністрації міста володимир, а також у слідчому комітеті рф поки не коментують ситуацію.

Додатково

Місто володимир є адміністративним центром володимирської області. Даний суб’єкт рф входить до складу центрального федерального округа росії, площа області - 29 084 км². Станом на 2025 рік кількість населення області становить 1 297 936 чоловік.

Площа міста володимир - 137,014 км², кількість населення у місті станом на 2025 рік становить 341 579 чоловік.

дмитро наумов є мером міста з 16 листопада 2022 року.

Нагадаємо

У росії визнали "іноземним агентом" сергія маркова - провладного політолога, колишнього депутата держдуми і ексчлена громадської палати рф, який був довіреною особою володимира путіна на виборах 2012 року. Ймовірною причиною стала його заява про відповідальність рф за збиття азербайджанського літака 25 грудня 2024 року.

Також УНН повідомляв, що на війні проти України загинув брат російського політика віталія мілонова.