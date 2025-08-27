$41.400.03
07:59 • 9830 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 20270 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 20309 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 92177 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 63480 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 135447 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 148568 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149533 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58641 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153990 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
У росії затримали мера міста володимир дмитра наумова: що йому інкримінують

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Чиновника затримали за підозрою у зв'язках з "кладовищенською мафією" та шахрайстві. Затримання здійснили представники фсб.

У росії затримали мера міста володимир дмитра наумова: що йому інкримінують

У росії затримали дмитра наумова, мера міста володимира, що розташоване у центральній частині країни. Про це повідомляють російські "медіа", передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, чиновника затримали за підозрою у зв'язках з членами так званої "кладовищенської мафії". Також повідомляється, що наумов був затриманий представниками фсб у справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

Про який саме розмір йдеться - наразі не відомо. У адміністрації міста володимир, а також у слідчому комітеті рф поки не коментують ситуацію.

Додатково

Місто володимир є адміністративним центром володимирської області. Даний суб’єкт рф входить до складу центрального федерального округа росії, площа області - 29 084 км². Станом на 2025 рік кількість населення області становить 1 297 936 чоловік.

Площа міста володимир - 137,014 км², кількість населення у місті станом на 2025 рік становить 341 579 чоловік.

дмитро наумов є мером міста з 16 листопада 2022 року.

Нагадаємо

У росії визнали "іноземним агентом" сергія маркова - провладного політолога, колишнього депутата держдуми і ексчлена громадської палати рф, який був довіреною особою володимира путіна на виборах 2012 року. Ймовірною причиною стала його заява про відповідальність рф за збиття азербайджанського літака 25 грудня 2024 року.

Також УНН повідомляв, що на війні проти України загинув брат російського політика віталія мілонова.

Євген Устименко

Новини Світу
Володимир Путін
Україна