В россии возбудили уголовное дело против учительницы, которая рассказала детям о Буче

В Подмосковье возбудили уголовное дело против учительницы за якобы распространение ложной информации о ссср рф. Во время урока на тему мира в Протвинской школе два года назад, 65-летняя Наталья она рассказала детям о Буче и сравнила современную россию с Германией 1930-х годов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным Baza, два года назад в Протвинской школе проходил "Урок добра", на котором обсуждали войны и СВО в частности. 65-летняя Наталья поделилась с учениками личным мнением о спецоперации и показала несколько роликов от украинских СМИ. Женщина рассказала детям, что "россия нарушает все возможные нормы международного права", а также о том, что "22% населения россии живут с уличным туалетом. Куда мы лезем со своими порядками?". В конце урока Наталья извинилась перед учениками за свое мнение и призналась, что нигде, кроме россии, она жить не хочет. После урока дети спросили Наталью, не жаль ли ей, что за такой урок ее могут уволить, на что она ответила: "За то, что я вам говорю, - нет".

Такая риторика возмутила некоторых учеников, и один из них пожаловался отцу. Отец возмутился еще сильнее и два года писал обращения с требованием наказать женщину. В возбуждении уголовного дела отказывали, потому что не находили в действиях педагога состава преступления. Но после очередной проверки в июне 2024-го дело все же возбудили по статье 207.3 ук рф (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вс рф).

Сразу после первой жалобы учительницу отстранили от должности классного руководителя, провели беседу и сделали выговор, но оставили преподавать. В школе о ней отзываются только положительно и увольнять не собираются. Возмущенный отец настаивает на увольнении, добавляет Baza.

Напомним

российские захватчики на оккупированных территориях Украины планируют усиливать милитаризацию школьников. Поэтому с 1 сентября в школах вводят предмет "Основы безопасности и защита Родины".