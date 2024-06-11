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У росії порушили кримінальну справу проти вчительки, яка розповіла дітям про Бучу

У росії порушили кримінальну справу проти вчительки, яка розповіла дітям про Бучу

Київ • УНН

 • 19037 перегляди

65-річну вчительку в московській області звинуватили в поширенні неправдивої інформації про російські збройні сили під час уроку два роки тому, де вона критикувала військові дії росії і порівнювала сучасну рф з Німеччиною 1930-х років.

У Підмосков'ї порушили кримінальну справу проти вчительки за нібито поширення неправдивої інформації про зс рф. Під час уроку на тему миру у Протвінській школі два роки тому, 65-річна Наталія вона розповіла дітям про Бучу та порівняла сучасну росію з Німеччиною 1930-х років, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними Baza, два роки тому у Протвінській школі проходив "Урок добра", на якому обговорювали війни та СВО зокрема. 65-річна Наталія поділилася з учнями особистою думкою про спецоперацію та показала кілька роликів від українських ЗМІ. Жінка розповіла дітям, що "росія порушує всі можливі норми міжнародного права", а також про те, що "22% населення росії живуть із вуличним туалетом. Куди ми ліземо зі своїми порядками?". Наприкінці уроку Наталя вибачилася перед учнями за свою думку та зізналася, що ніде, окрім росії, вона жити не хоче. Після уроку діти запитали Наталю, чи не шкода їй, що за такий урок її можуть звільнити, на що вона відповіла: "За те, що я вам говорю, — ні".

Така риторика обурила деяких учнів, і один із них поскаржився батькові. Батько обурився ще сильніше і два роки писав поводження з вимогою покарати жінку. У порушенні кримінальної справи відмовляли, тому що не знаходили у діях педагога складу злочину. Але після чергової перевірки у червні 2024-го справу таки порушили за статтею 207.3 кк рф (Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання зс рф).

Відразу після першої скарги вчительку усунули з посади класного керівника, провели бесіду та зробили догану, але залишили викладати. У школі про неї відгукуються лише позитивно та звільняти не збираються. Обурений батько наполягає на звільненні, додає Baza.

Нагадаємо

російські загарбники на окупованих територіях України планують посилювати мілітаризацію школярів. Відтак з 1 вересня в школах вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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