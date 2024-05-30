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Ворог планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях - Центр спротиву

Ворог планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 26550 перегляди

російські окупанти планують посилити мілітаризацію школярів на окупованих українських територіях, запровадивши з 1 вересня обов'язкові предмети військової підготовки, такі як тактична медицина, поводження зі зброєю та безпілотними літальними апаратами.

російські загарбники на окупованих територіях України планують посилювати мілітаризацію школярів. Відтак з 1 вересня в школах вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Сучасна росія все більше перетворюється на терористичний табір, де за планами кремля матері мають народжувати бойовиків для нескінчених війн імперії,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Відтак з 1 вересня в школах на тимчасово окупованих територіях вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини". На ньому дітей будуть вчити тактичної медицини та військовій підготовці, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.

При цьому предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат. Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури кремля,

- додають у ЦНС.

Нагадаємо

російські загарбники озвучили план щодо відправлення 12 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області у пропагандистські табори на території рф на "перевиховання".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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