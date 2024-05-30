Ворог планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях - Центр спротиву
Київ • УНН
російські окупанти планують посилити мілітаризацію школярів на окупованих українських територіях, запровадивши з 1 вересня обов'язкові предмети військової підготовки, такі як тактична медицина, поводження зі зброєю та безпілотними літальними апаратами.
російські загарбники на окупованих територіях України планують посилювати мілітаризацію школярів. Відтак з 1 вересня в школах вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Відтак з 1 вересня в школах на тимчасово окупованих територіях вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини". На ньому дітей будуть вчити тактичної медицини та військовій підготовці, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.
При цьому предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат. Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури кремля,
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