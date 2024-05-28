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рф планує відправити українських дітей з окупованої Луганщини у пропагандистські табори на "перевиховання"

рф планує відправити українських дітей з окупованої Луганщини у пропагандистські табори на "перевиховання"

Київ • УНН

 • 18706 перегляди

рф планує відправити понад 12 000 українських дітей з окупованої Луганської області до пропагандистських таборів у росії для "перевиховання".

російські загарбники озвучили план щодо відправлення 12 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області у пропагандистські табори на території рф на "перевиховання". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

У час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено у різні регіони рф на "перевиховання",

- йдеться у повідомлені.

Деталі

У спротиві зазначають, що такий план озвучив місцевий гауляйтер леонід пасєчник. У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на "великороса".

Заняття проводитимуть дітям серед інших "герої" сво. Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління на росії та тимчасово окупованих нею землях - це дуже поширена практика. Зауважимо, під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань,

- наголосили ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни проводять уроки доносів серед місцевих підлітків, вчать їх виявляти "екстремістів" і "терористів" та повідомляти про них окупантам, а також демонструють пропагандистські відеоролики про "нацистів" в Україні, намагаючись виявити нелояльних людей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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