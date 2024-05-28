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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"

рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 13:34  •  877 просмотра

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рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в россии для «перевоспитания».

российские захватчики озвучили план по отправке 12 тыс. детей с временно оккупированных территорий Луганской области в пропагандистские лагеря на территории рф на "перевоспитание". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Во время летних каникул более 12 тысяч украинских детей с временно оккупированной Луганщины будут отправлены в разные регионы РФ на "перевоспитание",

- говорится в сообщении.

Детали

В сопротивлении отмечают, что такой план озвучил местный гауляйтер леонид пасечник. В так называемых детских лагерях маленькие украинцы в течение 21 дня будут проходить пропагандистскую подготовку на "великоросса".

Занятия будут проводить детям среди других "героев" сво. Привлечение кремлевских боевиков к воспитательным процессам молодого поколения на россии и временно оккупированных ею землях - это очень распространенная практика. Заметим, во время таких занятий уже фиксировались случаи физического насилия и сексуальных домогательств,

- подчеркнули ЦНС.

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят уроки доносов среди местных подростков, учат их выявлять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам, а также демонстрируют пропагандистские видеоролики о "нацистах" в Украине, пытаясь выявить нелояльных людей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
khersonХерсон
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