рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"
Киев • УНН
рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в россии для «перевоспитания».
российские захватчики озвучили план по отправке 12 тыс. детей с временно оккупированных территорий Луганской области в пропагандистские лагеря на территории рф на "перевоспитание". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Во время летних каникул более 12 тысяч украинских детей с временно оккупированной Луганщины будут отправлены в разные регионы РФ на "перевоспитание",
Детали
В сопротивлении отмечают, что такой план озвучил местный гауляйтер леонид пасечник. В так называемых детских лагерях маленькие украинцы в течение 21 дня будут проходить пропагандистскую подготовку на "великоросса".
Занятия будут проводить детям среди других "героев" сво. Привлечение кремлевских боевиков к воспитательным процессам молодого поколения на россии и временно оккупированных ею землях - это очень распространенная практика. Заметим, во время таких занятий уже фиксировались случаи физического насилия и сексуальных домогательств,
Напомним
На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят уроки доносов среди местных подростков, учат их выявлять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам, а также демонстрируют пропагандистские видеоролики о "нацистах" в Украине, пытаясь выявить нелояльных людей.
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