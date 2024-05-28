рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"

российские захватчики озвучили план по отправке 12 тыс. детей с временно оккупированных территорий Луганской области в пропагандистские лагеря на территории рф на "перевоспитание". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Во время летних каникул более 12 тысяч украинских детей с временно оккупированной Луганщины будут отправлены в разные регионы РФ на "перевоспитание", - говорится в сообщении.

Детали

В сопротивлении отмечают, что такой план озвучил местный гауляйтер леонид пасечник. В так называемых детских лагерях маленькие украинцы в течение 21 дня будут проходить пропагандистскую подготовку на "великоросса".

Занятия будут проводить детям среди других "героев" сво. Привлечение кремлевских боевиков к воспитательным процессам молодого поколения на россии и временно оккупированных ею землях - это очень распространенная практика. Заметим, во время таких занятий уже фиксировались случаи физического насилия и сексуальных домогательств, - подчеркнули ЦНС.

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят уроки доносов среди местных подростков, учат их выявлять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам, а также демонстрируют пропагандистские видеоролики о "нацистах" в Украине, пытаясь выявить нелояльных людей.