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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления

Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 12:02  •  8112 просмотра

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российские оккупанты планируют усилить милитаризацию школьников на оккупированных украинских территориях, введя с 1 сентября обязательные предметы военной подготовки, такие как тактическая медицина, обращение с оружием и беспилотными летательными аппаратами.

российские захватчики на оккупированных территориях Украины планируют усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях. С 1 сентября в школах вводят предмет "Основы безопасности и защита Родины". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Современная россия все больше превращается в террористический лагерь, где по планам кремля матери должны рожать боевиков для бесконечных войн империи,

- говорится в сообщении.

Детали

Поэтому с 1 сентября в школах на временно оккупированных территориях вводят предмет "Основы безопасности и защита Родины". На нем детей будут учить тактической медицине и военной подготовке, в частности работе с БПЛА, гранатами и автоматом.

При этом предмет обязателен для всех старшеклассников, включая девушек. Также враг готовится к увеличению кадетских классов в школах на ТОТ. Все это является элементом подготовки новых кадров в милитаризованные структуры кремля,

- добавляют в ЦНС.

Напомним

российские захватчики озвучили план по отправке 12 тыс. детей с временно оккупированных территорий Луганской области в пропагандистские лагеря на территории рф на "перевоспитание".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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