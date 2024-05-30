Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления

российские захватчики на оккупированных территориях Украины планируют усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях. С 1 сентября в школах вводят предмет "Основы безопасности и защита Родины". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Современная россия все больше превращается в террористический лагерь, где по планам кремля матери должны рожать боевиков для бесконечных войн империи, - говорится в сообщении.

Детали

Поэтому с 1 сентября в школах на временно оккупированных территориях вводят предмет "Основы безопасности и защита Родины". На нем детей будут учить тактической медицине и военной подготовке, в частности работе с БПЛА, гранатами и автоматом.

При этом предмет обязателен для всех старшеклассников, включая девушек. Также враг готовится к увеличению кадетских классов в школах на ТОТ. Все это является элементом подготовки новых кадров в милитаризованные структуры кремля, - добавляют в ЦНС.

Напомним

российские захватчики озвучили план по отправке 12 тыс. детей с временно оккупированных территорий Луганской области в пропагандистские лагеря на территории рф на "перевоспитание".