В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"
Киев • УНН
Два российских офицера получили четырехлетний срок за неспособность предотвратить ракетный удар Украины в апреле 2022 года, в результате которого погибли семь человек и была уничтожена военная техника. Они могут вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении, поскольку они уже отбыли часть своего срока.
Суд москвы вынес первый приговор офицерам, которые не смогли отбить украинский ракетный удар, в результате чего погибли семеро оккупантов и было уничтожено 15 единиц техники. Об этом сообщило росСМИ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что удара, который стал предметом судебного разбирательства, был нанесен еще в апреле 2022 года с стороны Харьковской области Украины предположительно ракетами "Точка-У" по складу боеприпасов и техники, находившегося в районе села старая нелидовка белгородской области.
Как пишет издание, 2-й Западный окружной военный суд москвы рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело в отношении подполковника анатолия бондарева и майора дмитрия дмитракова, которые обвинялись в " нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России".
Приговор оказался сравнительно мягким: соответствующая статья предусматривает до 10 лет заключение в колонии строгого режима, отмечает издание. Более полутора лет с четырехлетнего срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом, а поэтому вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение.
Отбыв наказание, они могут вернуться в вооруженные силы россии, поскольку званий их не лишили.
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В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"
Два российских офицера получили четырехлетний срок за неспособность предотвратить ракетный удар Украины в апреле 2022 года, в результате которого погибли семь человек и была уничтожена военная техника. Они могут вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении, поскольку они уже отбыли часть своего срока.
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