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В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 13:08  •  22369 просмотра

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Два российских офицера получили четырехлетний срок за неспособность предотвратить ракетный удар Украины в апреле 2022 года, в результате которого погибли семь человек и была уничтожена военная техника. Они могут вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении, поскольку они уже отбыли часть своего срока.

Суд москвы вынес первый приговор офицерам, которые не смогли отбить украинский ракетный удар, в результате чего погибли семеро оккупантов и было уничтожено 15 единиц техники. Об этом сообщило росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что удара, который стал предметом судебного разбирательства, был нанесен еще в апреле 2022 года с стороны Харьковской области Украины предположительно ракетами "Точка-У" по складу боеприпасов и техники, находившегося в районе села старая нелидовка белгородской области.

Как пишет издание, 2-й Западный окружной военный суд москвы рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело в отношении подполковника анатолия бондарева и майора дмитрия дмитракова, которые обвинялись в " нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России".

Приговор оказался сравнительно мягким: соответствующая статья предусматривает до 10 лет заключение в колонии строгого режима, отмечает издание. Более полутора лет с четырехлетнего срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом, а поэтому вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Отбыв наказание, они могут вернуться в вооруженные силы россии, поскольку званий их не лишили.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Война
У росії винесено перший вирок офіцерам зс рф за "невідбиття раптової атаки ЗСУ"
In russia, the first sentence was passed to officers of the russian armed forces for "not repelling a surprise attack by the Armed Forces of Ukraine."
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В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"

Два российских офицера получили четырехлетний срок за неспособность предотвратить ракетный удар Украины в апреле 2022 года, в результате которого погибли семь человек и была уничтожена военная техника. Они могут вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении, поскольку они уже отбыли часть своего срока.

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