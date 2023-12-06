В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"

Суд москвы вынес первый приговор офицерам, которые не смогли отбить украинский ракетный удар, в результате чего погибли семеро оккупантов и было уничтожено 15 единиц техники. Об этом сообщило росСМИ, пишет УНН.

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Отмечается, что удара, который стал предметом судебного разбирательства, был нанесен еще в апреле 2022 года с стороны Харьковской области Украины предположительно ракетами "Точка-У" по складу боеприпасов и техники, находившегося в районе села старая нелидовка белгородской области.

Как пишет издание, 2-й Западный окружной военный суд москвы рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело в отношении подполковника анатолия бондарева и майора дмитрия дмитракова, которые обвинялись в " нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России".

Приговор оказался сравнительно мягким: соответствующая статья предусматривает до 10 лет заключение в колонии строгого режима, отмечает издание. Более полутора лет с четырехлетнего срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом, а поэтому вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Отбыв наказание, они могут вернуться в вооруженные силы россии, поскольку званий их не лишили.

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