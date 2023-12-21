В России растет уровень недовольства войной - Скибицкий

Государство-агрессор рф призывает в оккупационную армию 1000-1200 человек ежедневно, чтобы пополнять потери на фронте. На фоне этого уровень недовольства российского населения принудительной мобилизацией вырос почти до 70%. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках мероприятия "Украина и мир впереди 2024", передает УНН.

По разным подсчетам, каждый день рф способна призывать в свои вооруженные силы путем мобилизации и рекрутирования около 1000-1200 человек. Это ежедневно ... В целом россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, боевых частей, находящихся на линии соприкосновения, на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления. - рассказал Вадим Скибицкий.

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Представитель ГУР МО Украины Украины Вадим Скибицкий во время своего выступления на "Украина и мир впереди 2024", организованном изданием NV, отметил, что такую тактику агрессор применит, чтобы пополнить потери на фронте, которые государство-агрессор несет в войне против Украины постоянно.

Также он рассказал, что в рф растет и недовольство мобилизацией: если в начале года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян, то по состоянию на декабрь 2023-го этот показатель вырос до 69%.