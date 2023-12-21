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В России растет уровень недовольства войной - Скибицкий

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 19:42  •  17780 просмотра

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россия ежедневно призывает 1000-1200 человек для пополнения потерь на фронте, а недовольство россиян мобилизацией выросло до 69%, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Государство-агрессор рф призывает в оккупационную армию 1000-1200 человек ежедневно, чтобы пополнять потери на фронте.  На фоне этого уровень недовольства российского населения принудительной мобилизацией вырос почти до 70%.  Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках мероприятия "Украина и мир впереди 2024", передает УНН.

По разным подсчетам, каждый день рф способна призывать в свои вооруженные силы путем мобилизации и рекрутирования около 1000-1200 человек. Это ежедневно ... В целом россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, боевых частей, находящихся на линии соприкосновения, на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления.

- рассказал Вадим Скибицкий.  

Детали

Представитель ГУР МО Украины Украины Вадим Скибицкий во время своего выступления на "Украина и мир впереди 2024", организованном изданием NV, отметил, что такую тактику агрессор применит, чтобы пополнить потери на фронте, которые государство-агрессор несет в войне против Украины постоянно.  

Также он рассказал, что в рф  растет и недовольство мобилизацией: если в начале года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян, то по состоянию на декабрь 2023-го этот показатель вырос до 69%.  

Это еще не является признаком того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть.

- пояснил Вадим Скибицкий.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
У росії зростає рівень невдоволення війною ― Скібіцький
Dissatisfaction with the war is growing in Russia - Skibitsky
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В России растет уровень недовольства войной - Скибицкий

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