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В российском Татарстане формируют два именных батальона для участия в войне - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. В Татарстане идет набор контрактников для формирования двух именных батальонов министерства обороны россии, которые примут участие в боевых действиях, в том числе на территории Украины, пишет проект Радио Свобода - "Настоящее время", передает УНН.

Детали

В каждом таком батальоне будет по 400 человек – жителей Татарстана. В настоящее время набрали около 100 человек, сообщает издание.

Каждому, кто вступил в батальон, обещают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей (101 тысяча грн), а также сохранение рабочего места на территории Татарстана, независимо от того, когда подписан контракт. Членам семьи предлагается воспользоваться внеконкурсным поступлением в вузы.

Подготовка в составе батальона будет продолжаться месяц, а затем их перебросят в точку выполнения боевых заданий. Не исключено, что члены батальона примут участие в "спецоперации" в Украине.

Дополнение

ВВС пишет, что "скрытая мобилизация" идет в россии с начала вторжения в Украину. Предложения явиться в военкомат "для уточнения документов военного учета" поступают мужчинам буквально по всей стране.

25 мая госдума рф сразу в трех чтениях приняла поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая отменяет верхнюю возрастную границу для заключения контракта с вооруженными силами рф.

Потенциальным призывникам краткосрочные контракты предлагаются в том числе на сайтах по поиску работы, Superjob и HeadHunter, и в социальных сетях. Ищут водителей, командиров отделений, стрелков-зенитчиков, гранатометчиков.

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