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В російському Татарстані формують два іменні батальйони для участі у війні - ЗМІ

В російському Татарстані формують два іменні батальйони для участі у війні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 127876 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Татарстані йде набір контрактників для формування двох іменних батальйонів міністерства оборони росії, які візьмуть участь у бойових діях, у тому числі на території України, пише проект Радіо Свобода - "Настоящее время", передає УНН.

Деталі

У кожному такому батальйоні буде по 400 людей – мешканців Татарстану. Наразі набрали близько 100 осіб, повідомляє видання.

Кожному, хто вступив у батальйон, обіцяють одноразову виплату в розмірі 200 тисяч рублів (101 тисяча грн), а також збереження робочого місця на території Татарстану, незалежно від того, коли підписаний контракт. Членам сім'ї пропонується скористатися позаконкурсним вступом до вишів.

Підготовка у складі батальйону триватиме місяць, а потім їх перекинуть у точку виконання бойових завдань. Не виключено, що члени батальйону візьмуть участь у "спецоперації" в Україні.

Доповнення

ВВС пише, що "прихована мобілізація" йде в росії з початку вторгнення в Україну. Пропозиції з'явитися до військкомату "для уточнення документів військового обліку" надходять чоловікам буквально по всій країні.

25 травня держдума рф відразу в трьох читаннях прийняла поправки до закону "Про військовий обов'язок та військову службу", які скасовують верхню вікову межу для укладання контракту зі збройними силами рф.

Потенційним призовникам короткострокові контракти пропонують у тому числі на сайтах з пошуку роботи, Superjob та HeadHunter, та у соціальних мережах. Шукають водіїв, командирів відділень, стрільців-зенітників, гранатометників.

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