В России за браконьерство задержали депутата и полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В российской Башкирии задержали депутата райсовета и полицейского, которые вместе с группой людей незаконно отстреливали косуль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Пятеро нарушителей застрелили трех косуль, а после разоблачения инспекторами пытались скрыться на снегоходе. Отмечается, что сезон охоты на косуль в регионе был закрыт с нового года.
В российском Министерстве экологии оценивают ущерб от убийства животных почти в полмиллиона рублей. Всем задержанным грозит уголовная ответственность за нанесение ущерба в крупных размерах.
Ранее сообщал, что в Украине инспектор по охране окружающей среды Азовской морской экологической инспекции организовал схему с незаконной добычи биоресурсов во время нерестового запрета в промышленных объемах.