Екоінспектор організував браконьєрський вилов риби у великих обсягах

"Правоохоронці встановили, що державний інспектор з охорони навколишнього середовища Азовської морської екологічної інспекції організував схему з незаконного видобутку біоресурсів під час нерестової заборони. Посадовець надавав місцевим приватним підприємцям "дозвільні документи" на нібито вилов зразків риби для проведення відповідних досліджень у нерестовий період. Таким чином зловмисники здійснювали нелегальний вилов в особливо великих розмірах. Така діяльність приносила у середньому п'ятсот тисяч гривень "прибутку" на місяць", - йдеться у повідомленні.

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До злочинної схеми інспектор також залучив представників місцевих правоохоронних та контролюючих органів, які завчасно надавали йому інформацію про проведення заходів із виявлення фактів незаконного вилову.

Правоохоронці провели 26 санкціонованих обшуки у помешканнях зловмисників. Правоохоронцями було вилучено чотири човни, понад п’ять кілометрів рибальських сіток та інші знаряддя браконьєрської діяльності.

У межах раніше відкритого кримінального провадження чотирьом членам угруповання оголошеного про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України, а організатору – додатково за ч .2 ст. 364 ККУ.Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Нагадаємо, під час патрулювання на річці Дністер морськими прикордонниками затримано троє браконьєрів, які здійснили вилов риби майже на 14 тисяч гривень.