Экоинспектор организовал браконьерский вылов рыбы в больших объемах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Запорожье инспектор по охране окружающей среды Азовской морской экологической инспекции организовал схему по незаконной добыче биоресурсов во время нерестового запрета в промышленных объемах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что государственный инспектор по охране окружающей среды Азовской морской экологической инспекции организовал схему по незаконной добыче биоресурсов во время нерестового запрета. Чиновник предоставлял местным частным предпринимателям "разрешительные документы" на якобы вылов образцов рыбы для проведения соответствующих исследований в нерестовый период. Таким образом злоумышленники осуществляли нелегальный вылов в особо крупных размерах. Такая деятельность приносила в среднем пятьсот тысяч гривен "прибыли" в месяц", - и деться в сообщении.
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К преступной схеме инспектор также привлек представителей местных правоохранительных и контролирующих органов, заблаговременно предоставляли ему информацию о проведении мероприятий по выявлению фактов незаконного вылова.
Правоохранители провели 26 санкционированных обыски в помещениях злоумышленников. Правоохранителями было изъято четыре лодки, более пяти километров рыболовных сетей и другие орудия браконьерской деятельности.
В рамках ранее открытого уголовного производства четырем членам группировки объявленно о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины, а организатору - дополнительно по ч.2 ст. 364 ККУ. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.
Напомним, во время патрулирования на реке Днестр морскими пограничниками задержаны трое браконьеров, которые осуществили вылов рыбы почти на 14 тысяч гривен.