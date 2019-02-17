В Росії за браконьєрство затримали депутата і поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В російській Башкірії затримали депутата райради та поліцейського, які разом з групою людей незаконно відстрілювала косуль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
П'ятеро порушників застрелили трьох косуль, а після викриття інспекторами намагались втекти на снігоході. Зазначається, що сезон охоти на косуль у регіоні був закритий з нового року.
У російському Міністерстві екології оцінюють збитки від вбивства тварин майже у півмільйона рублів. Усім затриманим загрожує кримінальна відповідальність з завдання збитків у масштабних розмірах.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні інспектор з охорони навколишнього середовища Азовської морської екологічної інспекції організував схему з незаконного видобутку біоресурсів під час нерестової заборони в промислових обсягах.