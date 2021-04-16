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В России юристку фонда Навального приговорили к году исправительных работ условно

В России юристку фонда Навального приговорили к году исправительных работ условно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Перовский районный суд Москву 15 апреля признал виновной и приговорил к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства юристку "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь по делу о проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, передает УНН со ссылкой на "Настоящее время".

Детали

Свою вину Соболь не признала. В интревью телеканала “Настоящее время” она сказала, что решение суда будут обжаловать.

Цитата

“Я прятаться никуда никогда не собиралась, я открыто и публично занимаюсь политикой в России, общественной деятельностью. Отстаивать свою позицию по уголовным делам, я тоже считаю, нужно открыто и публично — собственно, я это и делаю”, — сказала она.

Что предшествовало

Уголовное дело против юристки “Фонда борьбы с коррупцией” открыли после того, как Любовь Соболь 21 декабря 2020 года пыталась снять репортаж о Константине Кудрявцеве. Она ждала его выхода из квартиры, сидя во дворе в арендованной машине, однако ее задержали силовики. У нее дома прошел обыск, а после этого ее задержали на 48 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брата Навального и еще 9 оппозиционеров в России признано политзаключенными

В декабре прошлого года оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный обнародовал запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировал как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его разговора с Навальным следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года работниками российской спецслужбы. Также Кудрявцев рассказал, что ядовитое вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера, которое было в номере томского отеля, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованным.

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