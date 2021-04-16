В Росії юристці фонду Навального присудили рік виправних робіт умовно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Перовський районний суд Москви 15 квітня визнав винною і засудив до року виправних робіт умовно з утриманням 10% зарплати в дохід держави юристку “Фонду боротьби з корупцією” (ФБК) Любов Соболь у справі про проникнення в квартиру ймовірного співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, передає УНН із посиланням на “Настоящее время”.
Деталі
Свою провину Соболь не визнала. В інтрев’ю телеканалу "Настоящее время" вона сказала, що рішення суду оскаржуватимуть.
Цитата
“Я ховатися нікуди ніколи не збиралася, я відкрито і прилюдно займаюся політикою в Росії, громадською діяльністю. Відстоювати свою позицію у кримінальних справах, я теж вважаю, потрібно відкрито і прилюдно — власне, я це і роблю”, — сказала вона.
Що передувало
Кримінальну справу проти юристки “Фонду боротьби з корупцією” відкрили після того, як Любов Соболь 21 грудня 2020 року намагалася зняти репортаж про Костянтина Кудрявцева. Вона чекала його виходу з квартири, сидячи у дворі в орендованій машині, проте її затримали силовики. У неї вдома відбувся обшук, а після цього її затримали на 48 годин.
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У грудні минулого року опозиційний політик і засновник ФБК Олексій Навальний оприлюднив запис своєї розмови з чоловіком, якого Bellingcat ідентифікував як співробітника ФСБ Росії Костянтина Кудрявцева. З його розмови з Навальним випливає, що опозиціонер був отруєний влітку 2020 року працівниками російської спецслужби. Також Кудрявцев розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера, яке було в номері томського готелю, де Навальний зупинився. У ФСБ назвали запис телефонної розмови сфабрикованим.