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15 марта, 19:03 • 115349 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166976 просмотра

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В России вступило в силу эмбарго на соль из Украины, ЕС и США

В России вступило в силу эмбарго на соль из Украины, ЕС и США

Киев • УНН

 • 8589 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия с 1 ноября 2016 г. вводит запрет на импорт соли из ряда западных стран, которые поддержали санкции против РФ, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно тексту принятого в сентябре постановления, с начала ноября запрещаются поставки в Россию соли (включая столовую и денатурированную) и чистого хлорида натрия, а также морской воды из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, половина всего объема соли, которую Россия импортировала в 2015 году, пришлось на Украину. В прошлом году в РФ ввезли 1,76 миллиона тонн соли (включая столовую и денатурированную) на 83,104 миллиона долларов. При этом из Украины было импортировано 864,264 тысячи тонн соли - 49,1% общего объема импорта.

Напомним, Правительство Российской Федерации внесло соль в список продуктов, которые подпадают под продовольственное эмбарго.

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