В России вступило в силу эмбарго на соль из Украины, ЕС и США

Согласно тексту принятого в сентябре постановления, с начала ноября запрещаются поставки в Россию соли (включая столовую и денатурированную) и чистого хлорида натрия, а также морской воды из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, половина всего объема соли, которую Россия импортировала в 2015 году, пришлось на Украину. В прошлом году в РФ ввезли 1,76 миллиона тонн соли (включая столовую и денатурированную) на 83,104 миллиона долларов. При этом из Украины было импортировано 864,264 тысячи тонн соли - 49,1% общего объема импорта.

Напомним, Правительство Российской Федерации внесло соль в список продуктов, которые подпадают под продовольственное эмбарго.