В Росії вступило в силу ембарго на сіль з України, ЄС та США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Росія з 1 листопада 2016 року вводить заборону на імпорт солі з ряду західних країн, які підтримали санкції проти РФ, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Згідно з текстом прийнятої у вересні постанови, з початку листопада забороняються поставки в Росію солі (включаючи столову і денатурированную) і чистого хлориду натрію, а також морської води з США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії, Норвегії, України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.
За даними Федеральної митної служби (ФТС) РФ, половина всього обсягу солі, яку Росія імпортувала в 2015 році, припала на Україну. У минулому році в РФ було ввезено 1,76 мільйона тонн солі (включаючи столову і денатурированную) на 83,104 мільйона доларів. При цьому з України було імпортовано 864,264 тисячі тонн солі - 49,1% в загальному обсязі імпорту.
Нагадаємо, Уряд Російської Федерації вніс сіль до списку продуктів, які підпадають до продовольчого ембарго.