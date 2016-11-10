В России выпустили "трампофон" с золотым барельефом новоизбранного президента США

"Дизайн смартфона представляет собой композицию, покрытую золотом и воплощенную в виде объемной гравировки, изображающей портрет самого Трампа и герб США, а также лозунг, с которым Трамп одержал победу: "Make America Great Again" (Сделаем Америку великой снова - ред .). Этот телефон - выражение надежд на сближение России и США и на то, что за доброжелательными словам Трампа о России пойдут поступки, которые приведут к изменению отношений между великими державами к лучшему", - написали в описании телефона.

Отметим, что объемный портрет Дональда Трампа, герб США был выполнен в скульптурной технике Ренессанса с золотым покрытием 750 пробы.

Цена на такой iPhone 7 стартует от 197 000 до 227 000 рублей, в зависимости от версии "начинки".

Телефон продается в деревянном лакированном футляре с черным бархатом.

Как сообщал УНН, iPhone 7 с золотым барельефом В.Путина поступил в продажу в РФ.