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15 марта, 19:03 • 111852 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157014 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131967 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124900 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109620 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103932 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100406 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В России выпустили "трампофон" с золотым барельефом новоизбранного президента США

В России выпустили "трампофон" с золотым барельефом новоизбранного президента США

Киев • УНН

 • 9255 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания Caviar, специализирующаяся на люксовой обработке смартфонов, в честь избрания Дональда Трампа президентом США выпустила партию iPhone 7 Supremo Trump Changeover с его барельефом из золота, передает УНН со ссылкой на сайт компании.

"Дизайн смартфона представляет собой композицию, покрытую золотом и воплощенную в виде объемной гравировки, изображающей портрет самого Трампа и герб США, а также лозунг, с которым Трамп одержал победу: "Make America Great Again" (Сделаем Америку великой снова - ред .). Этот телефон - выражение надежд на сближение России и США и на то, что за доброжелательными словам Трампа о России пойдут поступки, которые приведут к изменению отношений между великими державами к лучшему", - написали в описании телефона.

Отметим, что объемный портрет Дональда Трампа, герб США был выполнен в скульптурной технике Ренессанса с золотым покрытием 750 пробы.

Цена на такой iPhone 7 стартует от 197 000 до 227 000 рублей, в зависимости от версии "начинки".

Телефон продается в деревянном лакированном футляре с черным бархатом.

Как сообщал УНН, iPhone 7 с золотым барельефом В.Путина поступил в продажу в РФ.

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